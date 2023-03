Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 76 de ani din Polonia a pastrat in locuinta lui cadavrul mumificat al mamei sale timp de 13 ani, descoperirea fiind facuta de o ruda care a devenit din ce in ce mai alarmata de comportamentul lui si a chemat ambulanta, a anuntat joi parchetul local, relateaza dpa.

- Cadavrul unui barbat a fost gasit, luni, in raul Dambovita, an zona Sectorului 3 din Bucuresti, iar politistii si procurorii au deschis o ancheta. "La data 27 martie a.c., in jurul orei 17.40, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 13 au fost sesizati, prin apel 112,…

- Trupul neinsuflețit al unei bebeluș a fost gasit luni dupa-amiaza, 20 martie, intr-un sac menajer, la groapa de gunoi a orasului Oravita, județul Caras-Severin. Autoritațile au deschis o ancheta pentru a stabili cine sunt parinții copilului, a transmis purtatorul de cuvant al IPJ Caras-Severin, Alina…

- Accidentul a avut loc marti seara, pe DN 2B, in localitatea Galbinasi, județul Buzau, potrivit unui comunicat al IPJ Buzau, citat de site-ul local Reporter Buzoian. Autoritațile au transmis ca un baiat, in varsta de 15 ani, a condus un autoturism dinspre Buzau catre Bentu, iar intr-un moment a pierdut…

- Politistii din Ploiesti au deschis un dosar penal dupa ce un barbat a reclamat faptul ca persoane necunoscute i-ar fi furat 40 de grame de aur din casa, potrivit news.ro.Conform datelor comunicate, sambata, de IJP Prahova, politistii Sectiei nr. 3 Ploiesti au fost sesizati de catre un barbat din municipiu…