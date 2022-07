Un bărbat a murit și altul a fost salvat, după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste ei în Castelu, județul Constanța Doi muncitori au fost surprinși sub un mal de pamant in timp ce sapau un șanț in localitatea Castelu din județul Constanța. Din pacate, una dintre victime a fost declarata decedata de catre medicul de pe ambulanța SMURD, informeaza Agerpres . Misiune de salvare contracronomentru pentru pompierii din Constanța, in urma unui accident de munca. Cei doi barbați lucrau la o rețea de canalizare, in momentul in care malul de pamant s-a surpat peste ei. Unul dintre barbați a fost acoperit in totalitate de pamant și nu a supraviețuit. Celalalt muncitor a reușit sa fie salvat dupa ce pompierii au reușit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

