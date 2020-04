Accident mortal la Borșa, in cursul zilei de luni, 27 aprilie. Un barbat a decedat dupa ce tractorul pe care il conducea s-a rasturnat. ”Un incident grav s-a inregistrat in urma cu puțin timp pe raza orașului Borșa. Din primele informații un barbat și-a pierdut viața in urma ranilor suferite, dupa ce tractorul pe care il conducea s-a rasturnat”, a spus Florina Meteș, purtatorul de cuvant al IPJ Maramureș. Vlad HERMAN The post Un barbat a murit la Borșa dupa ce tractorul pe care il conducea s-a rasturnat appeared first on ZiarMM .