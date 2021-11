Stiri pe aceeasi tema

- Familia artistului Petric Mițu Stoian a contractat un avocat pentru a se judeca cu cadrele medicale care l-au tratat pe artist inainte de deces. Cunoscuta opiniei publice ca avocat al mamei Luizei Melecu, fata ucisa de Gheorghe Dinca, Carmen Obarșanu face acuzații grave in calitate de reprezentant…

- Familia artistului Petrica Mițu Stoian a contractat un avocat pentru a se judeca in instanța cu cadrele medicale care l-au tratat pe artist inainte de deces. Acesta este Carmen Obarșanu, din Timișoara...

- Soția și fiul lui l-au gasit legat de pat și in stare de inconștiența. Acum, vor face plangere la Colegiul Medicilor. Barbatul a ajuns la spital dupa ce a cazut de pe o scara in timp ce vopsea o poarta. Omul și-a fracturat piciorul și s-a lovit la cap.Fiul și soția au reușit sa intre in spital și sa…

- Cel mai batran barbat din lume a murit la varsta de 127 de ani. Este vorba despre Natabay Tinsiew, din Eritrea, Africa. Familia acestuia a inceput demersurile sa-l introduca post-mortem in Cartea Recordurilor.

- Cel mai batrin barbat din lume a murit la virsta de 127 de ani. Familia acestuia vrea sa-l introduca post-mortem in Cartea Recordurilor. Cel mai batrin barbat din lume – dupa spusele apropiaților sai – Natabay Tinsiew, din Eritrea, Africa, a murit luni, in satul Azefa. Familia lui a contactat reprezentanții…

- Sefa firmei pirotehnice inculpata in Dosarul Colectiv, Daniela Nita, 44 de ani, a fost gasita moarta pe data de 16 august. Avocatul acesteia a declarat, miercuri, la Curtea de Apel Bucuresti, unde a fost reluat procesul, ca femeia a murit in urma unui infarct.

- Acuzatii extrem de grave in dosarul lui Gheorghe Dinca. Avocata familiei Luiziei Melencu spune ca, din 40 de probe trimise la expertiza criminalistica genetica, doar trei au fost analizate. Potrivit Antena3, avocata familiei Luizei Melencu, Carmen Obarsan, afirma ca restul probelor nu au fost…