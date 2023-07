Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 44 de ani din Buzau a murit intr-o fantana pe care coborase sa o curețe. La un pas sa aiba aceeași soarta au fost inca trei barbați, care au incercat sa iși salveze colegul ramas in puț.

- UPDATE - "Un barbat de 47 de ani, din nefericire, nu a reactionat la manevrele de resuscitare si a fost declarat decedat de catre echipajul TIM Prahova. Celelalte victime, barbati, transportati la spital", au transmis reprezentantii ISU Prahova.ȘTIREA INIȚIALAPotrivit ISU Prahova, la fata locului au…

- Rustam Ashurov, un cetațean tadjik in varsta de 43 de ani, acuzat de uciderea a doua persoane pe aeroportul din Chișinau saptamana trecuta, a murit luni seara din cauza ranilor suferite in timpul arestarii. Forțele de ordine moldovenești au notat intr-o scurta declarație ca “suspectul in cazul dublului…

- 24 de turiști au ramas blocați pe un traseu din județul Alba, din cauza inundațiilor. In Hunedoara, mai multe localitați au ramas izolate din cauza apelor, o intrunire de urgența avand loc in județ. In zeci de localitați din 14 județe, pompierii și jandarmii au intervenit pentru a ajuta oameni, a degaja…

- Trei oameni au murit și doi au fost raniți in urma accidentului grav petrecut in aceasta dimineața in județul Sibiu. Doua mașini s-au ciocnit la intersecția a doua drumuri județene, dupa ce șoferul uneia dintre ele nu a acordat prioritate. Unul dintre autoturisme s-a rasturnat, iar pasagerii au ramas…

- La data de 08 mai 2023, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au intervenit pe DJ 107 H, pe raza localitații Ighiu, unde a avut loc un accident. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 46 de ani din comuna Intregalde, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism,…

- Un tanar de 18 ani este cercetat de procurorii din Iasi dupa ce a batut o persoana, lovind-o de mai multe ori in zona capului, iar victima a murit la spital. Agresorul a fost internat la Psihiatrie pentru a se stabili daca a avut discernamant in momentul comiterii faptei.

- Azi-noapte, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul ca s-ar fi produs un eveniment rutier, pe DN 7, la Balota. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca, in localitatea Balota, km 221+ 500 m, ar fi avut loc o coliziune intre o autoutilitara condusa de un barbat de 29…