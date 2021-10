Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din India a fost arestat in urma cu cateva zile pentru ca și-a falsificat moartea. Mai exact, el a folosit o cobra cu care a ucis un barbat sarac, dupa care a revendicat prin intermediul membrilor de familie 5 milioane de dolari, asigurarea de viața incheiata la o firma din SUA.

- Noapte alba pentru polițiștii de frontiera din Romania. Soferul unei masini, suspectat in contrabanda cu tigari, a incercat sa-i calce dupa ce a fost somat sa opreasca. Incidentul s-a produs in judetul Botosani, in raza localitatii Santa Mare.

- Tragedie la Arad: un fost mecanic de locomotiva, pensionar, s-a aruncat in fața trenului la scurt timp dupa ce i-a murit soția. Un batran de 73 de ani s-a aruncat in aceasta dimineața in fața trenului. Ca prin minune, el a supraviețuit, fiind insa transportat in stare grava la spital. La scurt timp,…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a unui inculpat, in stare de arest preventiv, pentru trafic de migranti si punere in circulatie a unui autovehicul neinmatriculat. Procurorii au retinut ca in data de 27 iulie, inculpatul N.A.H.…

- Suspectul a fost surprins chiar și de camerele de supraveghere dintr-un sat, la puțin timp dupa ce a incercat sa intre in casa peste o femeie singura. Localnicii au incercat sa-l prinda, dar individul a reușit sa fuga. Pe drum a lovit un tanar care incerca sa-l captureze. Sunt deja peste 48 de ore de…

- Un barbat de 39 de ani a ajuns la spital dupa ce a incercat sa stinga un incendiu pus intenționat intr-un troleibuz. Polițiștii din Maramureș anunța ca, in urma cu doua zile, un barbat, angajat al...

- Organizatia de aparare a drepturilor omului Amnesty International a facut apel joi la Qatar, tara care va gazdui Campionatul Mondial de Fotbal in 2022, sa ancheteze moartea lucratorilor imigranti, vorbind despre o serie de decese inexplicabile, relateaza AFP. Emiratul este cu regularitate…

- Politia solicita ajutorul cetațenilor pentru a identifica un barbat, care a fost gasit mort in lacul "Muzeul Satului" de pe bulevardul Dacia din Capitala. Pe corpul neinsufletit al victimei nu au fost gasite urme de moarte violenta.