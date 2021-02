Un bărbat a încercat să se trateze acasă de COVID-19 și a murit de la o supradoză de paracetamol Un barbat din Botoșani a incercat sa se trateze acasa de COVID-19, insa a luat supradoza de paracetamol și a murit. Un bolnav de COVID-19 in varsta de 70 de ani a crezut ca se poate trata singur acasa, cu paracetamol. Insa, pentru ca a luat mai multe zile cate doua pastile o data la patru ore, ficatul i-a cedat. A decedat la spital, din cauza unui stop cardio-respirator, dupa ce a suferit o insuficiența de organe in urma intoxicației. Citește și: Un medic roman trateaza din vara pacienții cu COVID-19 cu medicamentul recomandat recent de Oxford „Paracetamolul, chiar daca e un medicament uzual… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

