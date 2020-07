Coronavirus. Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus

In contextul numarului insemnat de infectari cu virusul SARS CoV 2 inregistrat in ultimele zile in judetul Constanta, Institutia Prefectului judetul Constanta reitereaza importanta respectarii tuturor masurilor recomandate… [citeste mai departe]