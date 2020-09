Un bărbat a furat 11 tablete din sediul Primăriei Popești-Leordeni și le-a dus la amanet Polițiștii din Ilfov anunța ca 11 tablete au fost furate din sediul Primariei Popești-Leordeni de un barbat de 28 de ani, care le-a amanetat. Potrivit unui comunicat al Poliției Ilfov, sambata, 19.09. a.c., furtul celor 11 tablete a avut loc in perioada 19-18 septembrie, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 5.500 de lei.Polițiștii au recuperat, pana in prezent, șase dintre cele 11 tablete.Conform unor surse Puterea, tabletele au fost furate din sediul Primariei Popești-Leordeni.Barbatul banuit de furt s-a ales cu dosar penal pentru furt, urmarirea penala fiind efectuata sub supravegherea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

