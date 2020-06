Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat reținerea unui barbat pentru tentativa de omor, in scandalul de ieri, de la Craiova. Doua clanuri de țigani s-au batut in strada cu sabii și cuțite. Noua oameni au fost reținuți pentru scandal. Acum, MAI anunța ca unul din cei ridicați e acuzat de…

- Cele mai sumbre previziuni ale specialiștilor din Poliție s-au adeverit. Clanurile de țigani iși fac de cap in Romania și scandalurile de strada au explodat odata cu revenirea țiganilor din diaspora și ieșirea din stare de urgența. Ieri, clanurile s-au rafuit in Craiova, in plina zi. S-a intamplat…

- Scandal a avut loc in cartierul craiovean Craiovița Noua. Incidentul a fost filmat de un martor. In imaginile video difuzate de Gazeta de Sud se observa cum un grup de persoane ataca cu batele alte persoane care se aflau in doua autoturisme. Polițiștii doljeni spun ca, in total,…

- Romii iși fac din nou de cap. Doua clanuri de romi s-au rafuit in urma cu puțin timp. Bataia cu sabii și cuțite a avut loc in plina strada, chiar ziua in amiaza mare. Membrii unui clan au atacat mașina cu care circulau membrii unui clan rival. De aici și pana la o bataie in toata regula au mai fost…

- Un barbat in varsta de 35 de ani a fost retinut pentru 24 de ore de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Galati pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane in forma continuata, trafic de minori…

- Bataia intre cele doua clanuri de romi a izbucnit in parcarea marketului, dupa care o parte dintre persoane au fugit in magazin, majoritatea avand sabii si cutite. Conform purtatorului de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, echipele mixte au intervenit in urma unui apel la 112. "In urma unui apel…

- Un scandal s-a petrecut duminica, 19 aprilie, in jurul orei 20.30, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. Un barbat ar fi fost batut de trei persoane, iar in urma altercației a avut nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit IPJ Alba, in urma unui apel 112, mai multe echipaje de la IPJ Alba s-au deplasat…