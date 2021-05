Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unei autoutilitare care a aruncat deseuri pe spatiul public a fost amendat cu 30.000 de lei, iar autovehiculul va fi confiscat, potrivit unui comunicat al Primariei Sectorului 5. Autoutilitara care a transportat deseuri provenite din constructii pe strada Ion Baiulescu a fost depistata…

- Garda Nationala de Mediu (GNM) a aplicat amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, in perioada 2020 – 2021, administratiilor locale din municipiul Bucuresti. Astfel, in perioada mentionata, comisarii Garzii au aplicat Primariei Generale a Capitalei trei amenzi, insumand 115.000 lei, pentru…

- Pana la rezolvarea problemelor cu care se confrunta Sectorul 5, edilul incerca sa bifeze un succes macar in ceea ce privește bunicuțele care vand cateva legaturi de patrunjel. Nici aici nu acopera problema in intregime, ci doar in limita a zece tarabe. Astfel, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a renunțat, pentru moment, la restricțiile suplimentare anunțate in cursul zilei de miercuri, pentru Sectorul 5 . Primarul Piedone anunțase miercuri ca va aplica o serie de restricții drastice in sector, fara a mai aștepta acțiune la nivelul intregii…

- Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anuntat vineri, 19 februarie, ca autorizația de mediu pentru societatea Salubrizare Fapte 5 S.A. nu mai este suspendata, dupa ce au fost remediate neregulile constatate anterior. In sedinta Consiliului local de vineri, Popescu Piedone a precizat ca,…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunta ca a fost confiscata prima masina pentru transport ilegal de deseuri provenite din constructii sau demolari. “Prima masina confiscata vreodata in Bucuresti pentru transport ilegal de deseuri provenite din constructii / demolari. Deci, se poate. De obicei,…

- UPDATE: Reprezentantii Ministerului Mediului au explicat, pentru News.ro, ca actiunile din cele doua sectoare ale Capitalei au avut loc aproape simultan. UPDATE: ” Prima masina confiscata vreodata in Bucuresti pentru transport ilegal de deseuri provenite din constructii / demolari. Deci, se poate.…

- Pe teritoriul Sectorului 5 a fost demarata o acțiune de depistare și sancționare a celor care incalca prevederile HCGMB 120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București și legislația de mediu in vigoare, inclusiv de confiscare a mijloacelor de transport, acțiune…