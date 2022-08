Stiri pe aceeasi tema

- Trenul care circula luni pe direcția București Nord - Suceava este oprit intre Buftea și Periș, dupa ce a lovit mortal un barbat. Potrivit CFR, trenul IR 175, care circula in relația București Nord - Suceava, a surprins și accidentat mortal un barbat intre Buftea - Periș, pe firul, la km 18+900.…

- Evenimentul rutier mortal care a avut loc in anul 2021 in cartierul Andronache din București a șocat intreaga țara. Șoferița care a ucis doua fete in zona cu pricina a fost condamnata vineri, 12 august, la inchisoare cu executare de catre magistrații de la Judecatoria Sectorului 2. Afla in randurile…

- Un barbat, de 78 de ani, din Bacau, care traversa prin loc nepermis, a murit vineri dupa ce a fost accidentat de un cap tractor abia pus in mișcare, informeaza Antena3. Potrivit Poliției Bacau, un șofer, de 47 de ani, din Galați, in timp ce s-a pus in mișcare cu un cap tractor, a accidentat mortal un…

- Un accident rutier petrecut in noaptea de miercuri spre joi pe DN2E85, in localitatea Costesti, s-a soldat cu moartea unui barbat care circula pe carosabil, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Buzau.Potrivit sursei citate, barbatul ar fi fost lovit de un autocamion din Teleorman, care…

- In data de 9 iulie 2022 s-a produs un accident feroviar mortal in judetul Iasi. Conform declaratiilor facute de reprezentantii IPJ Iasi, un barbat a fost lovit de trenul Bucuresti – Suceava in zona comunei Lespezi. Langa acesta s-a gasit si o bicicleta. „La data de 9 iulie anul curent, in jurul orei…

- Un tanar in varsta de 16 ani a condus un tractor pe DJ 609, dinspre localitatea Bethausen inspre localitatea Cladova, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 25 de ani, care circula regulamentar. In urma…

- Un accident soldat cu deces a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 22.00, pe DN1B. Din primele verificari a reieșit faptul ca un barbat, in varsta de 37 de ani in timp ce se afla la volanul unui autoturism pe DN1B, pe raza localitații Albești Paleologu, la km 24+700 a surprins și accidentat […]