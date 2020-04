Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 45 de ani care a stat in carantina in Prahova, la finalul celor 14 zile, s-a oferit sa fie voluntar la centrul de carantina, informeaza, miercuri, Prefectura Prahova. "Un gest demn de toata admiratia l-a facut Ciprian, un ploiestean in varsta de 45 de ani, care a stat in carantina, timp…

- Scene incredibile in Ploiești. Un barbat a incercat sa evadeze de mai multe ori din centrul de carantina, el fiind nemultumit, printre altele, de diversitatea hranei au informat, duminica seara, reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova, conform Agerpres."Cu referire…

- Un barbat din Ploiesti a incercat sa plece din centrul de carantina, el fiind nemultumit, printre altele, de diversitatea hranei si nefiind la primul incident, au informat, duminica seara, reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova. "Cu referire la incidentul petrecut…

- Autoritațile prahovene sunt in alerta dupa ce, aseara, la secția Boli Infecțioase a SJU Ploiești s-au prezentat doi pacienți recent intorși din Italia și care acuzat simptome de infecție respiratori. Cei doi, tata și fiu, sunt suspecți de infectare cu noul coronavirus.

- Un barbat din Prahova a fost amendat de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Prahova cu 10.000 lei pentru ca a plecat de acasa deși se afla in izolare, suspectat de coronavirus. Autoritațile au fost sesiza...

- Astazi, 3 ianuarie, la ora: 08:45,Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informa ca valorile de trafic sunt ridicate pe DN 1 Ploiești – Brașov, pe raza localitații Comarnic, județul Prahova, unde se circula in coloana pe sensul de urcare spre Brașov, intre kilometrii 99 – 107,…