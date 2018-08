Stiri pe aceeasi tema

- Atacatorul a fost omorat dupa ce a deschis focul in zona strazii Danforth. Unele dintre victime au primit ajutor medical la fata locului, in timp ce altele au fost transportate la spital. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 22 (ora Romaniei, 05).

- O urmarire generala a fost lansata dupa ce un cetațean de origine britanica a fost impușcat in cap. Respectivul a fost trimis de urgența la spital pentru ingrijiri, unde a fost ulterior stabilizat. Anchetatorii olandezi inca investigheaza evenimentul ce a avut loc in fața unei cafenele din Amsterdam,…

- Nu toți suporterii columbieni așteapta cu entuziasm partida de diseara. Agenția rusa Interfax anunța ca un suporter a fost jefuit chiar in centrul Capitalei, iar pagubele se ridica la 11.000 euro! Astfel, Poliția moscovita a raportat ca un fan columbian in varsta de 45 de ani, care venise in Rusia pentru…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma unui atac armat produs joi intr-o cladire in care se afla redactia cotidianului Capital-Gazette, in orasul american Annapolis, anunta Politia, precizand ca suspectul a fost arestat.

- Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j— ЦОДД (@gucodd) 16 iunie 2018 Авария на Ильинке. pic.twitter.com/OL2YMz4XoB— ЦОДД (@gucodd) 16 iunie 2018

- Un politist german a deschis focul asupra unui barbat duminica in Catedrala din Berlin, au indicat media si o purtatoare de cuvant a politiei, relateaza DPA, Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . Circumstantele incidentului nu sunt clare. Un politist a fost de asemenea ranit in incident, potrivit purtatoarei…

- Doi polițiști și un civil au fost uciși in orașul Liege, din Belgia, dupa ce un barbat i-a impușcat. Atacatorul luase o femeie ostatica și a fost ulterior impușcat mortal de forțele de ordine, relateaza RTBF. Autorul atacului a fost identificat. El fusese eliberat din inchisoare luni.