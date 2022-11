Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 39 de ani a ajuns la Spitalul Județean de Urgența Slatina cu simptome de botulism, acesta fiind al treilea caz de toamna aceasta. Ultimul pacient a consumat carne sarata și pastrata in untura din luna decembrie a anului trecut, conform Mediafax. Fii la curent cu cele…

- Un caz de botulism a fost confirmat, luni, in judetul Olt, pacientul fiind un barbat in varsta de 68 de ani care s-a prezentat la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina in urma cu o saptamana si acum se afla la Terapie Intensiva, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP). Fii…

- Un copil in varsta de doua luni, din judetul Botosani, care a fost diagnosticat cu COVID-19, a decedat in Sectia de pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Directiei de Sanatate Publica Botosani, Teodor Ferariu. Potrivit acestuia, copilul a fost…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Neamt a amendat Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt cu 34.000 lei, in urma unor controale care vizau existenta infectiilor nosocomiale, informeaza Agerpres. Verificarile au venit in urma raportarii, in luna octombrie, a unor cazuri de infectii asociate asistentei…

- Facturile imense la utilitați au determinat conducerea Spitalului Județean de Urgența sa gaseasca soluții pentru a-și asigura independența energetica. Se pare ca managerul unitații medicale, Gabriel Lazany a identificat deja un teren unde are in plan sa contruiasca un parc fotovoltaic. Spitalul Județean…

- Cei doi pacienti infectati cu virusul West Nile si internati in Spitalul Judetean de Urgenta Braila au decedat, a anuntat directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), Gabriel Ciochina.

- Un grav accident rutier a avut loc aseara, pe DN 65 – E 574, in comuna Valea Mare, dupa ce patru autoturisme au intrat in coliziune. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt. Din primele verificari, polițiștii au constatat faptul ca in eveniment au fost implicate patru…