- Monese, serviciul global care ofera oamenilor libertatea financiara de a prospera oriunde, anunța urmatorul pas in expansiunea sa globala prin lansarea conturilor pentru Romania incepand cu data de 11 februarie 2020. Noile conturi de RON de la Monese vin cu IBAN-uri romanești și serviciu de relații…

- Prima sedinta de plen din acest an a consilierilor judeteni are 44 de proiecte pe ordinea de zi. Sunt 31 de consilieri prezenti. Amanunte despre proiectele supuse dezbaterii aflati de AICI. Revenim cu amanunte pe parcurs. VEDETI SI: Unde se duc primii bani cheltuiti de Consiliul Judetean in 2020

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 13, in localitatea Razbuneni. Din primele informații, in accidentul din comuna Bobalna sunt implicate doua autovehicule, iar doua persoane ar fi ranite. In urma apelului la 112, la fața locului se deplaseaza de urgența pompierii…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta seara pe strada Merilor din Tg-Jiu. Revenim cu detalii! Articolul FOTO: Accident pe strada Merilor din Tg-Jiu apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Vicepremierul Raluca Turcan susține ca odata cu abrogarea recursului compensatoriu, Guvernul va lua masuri pentru a evita amenzile de la CEDO. Astfel, statul va construi doua penitenciare noi, pentru a degreva actualele stabilimente.Citește și: SURSE - PLANURILE lui Ciolacu pentru Congresul…

- FOTO – Arhiva Un incendiu a izbucnit sambata, 14 decembrie, in jurul orei 14:30, la o sala de nunți situata pe strada Fizeșului din Gherla. In urma unui apel la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența doua autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj…

- Un grav accident rutier a fost anuntat, acum cateva minute la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit apelului evenimentul rutier a avut loc la intrare in Medgidia dinspre Satu Nou.In accident sunt implicate un autoturism si un atelaj hipo.Au rezultat doua victime neincarcerate.la…

- Libra Internet Bank devine a treia banca din Romania care introduce serviciul de plati instant, clientii persoane fizice urmand sa beneficieze gratuit de acest beneficiu in oferta standard a bancii. Astfel, platile realizate prin intermediul...