Un baiețel de cinci ani care a fost mușcat de un piton și tarat intr-o piscina din New South Wales iși revine, dupa ce bunicul și tatal lui i-au salvat viața. Ben Blake era cu fiul sau Beau la piscina bunicului sau din Ocean Shores, langa Byron Bay, cand pitonul l-a mușcat pe baiat, potrivit www.9news.com.au . „Tocmai ma duceam spre sufragerie sa ma bucur de o bere cand s-a intamplat incidentul”, a spus Ben pentru NBN News. Beau se afla pe marginea piscinei si au cazut amandoi in apa, iar sarpele s-a incolacit in jurul piciorului copilului. Alan Blake, bunicul baiatului, de 76 de ani, a sarit…