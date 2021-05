Un băieţel de doi ani, vândut de tatăl său pentru 20.000 de euro (China) Un barbat chinez din provincia Zhejiang, a fost arestat dupa ce si-ar fi vandut fiul in varsta de 2 ani si ar fi folosit banii pentru a calatori impreuna cu noua lui iubita. Xie a obtinut aproape 20.000 de euro dupa ce si-a dat baietelul unui cuplu care nu avea copii. Fapta barbatului a starnit o revolta in randul opiniei publice din China, dar si din alte tari. Dupa divortul de sotia sa, Xie, suspectul a obtinut custodia baiatului Jiajia, iar femeia a obtinut custodia fetei, transmite Știri.md Din cauza faptului ca Xie lucra intr-un alt oras, barbatul a fost nevoit sa-l lase… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

