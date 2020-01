Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 9 ani din Florida a fost acuzat de tentativa de omor dupa ce și-a injunghiat sora mai mica, in varsta de 5 ani, scrie nbcnews.Mama copilului de 9 ani a chemat poliția pentru a il denunța fiul sau. Acesta și-ar fi injunghiat sora și a fugit dupa de acasa.Mama a declarat ca i-a lasat singuri…

- Caz șocant in comuna Racaciuni, unde un baiat de 16 ani, elev la un liceu din Bacau, și-a omorat tatal in bataie, apoi a ingropat cadavrul in curte. Teribila descoperire a fost facuta sambata, la peste o saptamana de la comiterea faptei, dupa ce barbatul de 43 de ani nu mai daduse pe la serviciu [...]

- Un adevarat sir de detalii revoltatoare socheaza in cazul tanarului in varsta de 21 de ani care a omorat cu masina un alt tanar, in noaptea dintre ani, la Liteni-Moara, fugind de la fata locului si ascunzandu-se cu tot cu masina.Autorul accidentului este Costel Ciprian Troia, in varsta de 21 de ...

- Un tanar de 33 de ani, originar din Edinet, a fost retinut si risca detentie pe viata pentru ca si-a omorat sotia, acum 13 ani in urma. Ca sa scape de cadavrul sotiei sale, in varsta de 19 ani, suspectul, impreuna cu o tanara, din aceeasi localitate, in varsta de 29 de ani, l-au ingropat intr-un camp…