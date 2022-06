Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat disparut a fost gasit in viața dupa ce a supraviețuit mai bine de o saptamana intr-o canalizare din Germania, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Un baiețel de numai patru ani a supraviețuit doua zile singur intr-o zona impadurita din statul american Montana. Ryker Webb a fost dat disparut vineri, dupa ce se jucase in curtea casei de langa Bull Lake, la sud de Troy, un oraș din comitatul Lincoln. Micuțul a fost gasit abia duminica, dupa o ampla…

- O mama a ramas ingrozita dupa ce fiul sau, de doar un an si jumatate, a cazut intr-o gura de canalizare acoperita necorespunzator, iar capacul s-a rasucit si s-a inchis deasupra sa, relateaza Daily Mail.

- Germanul Christian Brueckner a fost numit de poliția portugheza „suspect oficial” in cazul rapirii fetitei Madeleine McCann in urma cu 15 ani, transmite The Guardian , care precizeaza ca barbatul, aflat in inchisoare in Germania pentru viol, nu a fost arestat sau acuzat oficial, informeaza Observator.…