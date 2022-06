Un băiețel de 4 ani a fost operat pe viu de hernie inghinală și a murit Atenție, informații care va pot afecta emoțional! Un baiețel de doar patru ani a murit pe masa de operație dupa o banala intervenție chirurgicala de hernie inghinala, la Spitalul Județean din Focșani. Familia și avocatul Adrian Cuculiș rup tacerea și spun ca baiețelul a fost operat pe viu, iar doctorii din Focșani au savarșit acte de malpraxis in cascada. “Atenție, informații care va pot afecta emoțional! Am participat la o declarație șocanta in cazul baiatului de 4 ani mort in spitalul din Focșani, asta dupa ce medicii se pare ca au savarșit acte de malpraxis in cascada.Tatal povesteste ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

