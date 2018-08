Un băiat în vârstă de 13 ani s-a înecat în râul Bistriţa Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, pompierii au fost solicitat sa intervina, vineri dupa-amiaza, in cazul unui copil posibil inecat in raul Bistrita, in zona podului Bocancea, un echipaj deplasandu-se la fata locului. Echipele de interventie au reusit sa gaseasca copilul, acesta a fost scos la mal, iar cadrele medicale au inceput manevrele de resuscitare. In ciuda eforturilor depuse, baiatul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul. Copilul avea 13 ani, era din localitatea Oantu si mersese la scaldat in raul Bistrita. In acest… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

