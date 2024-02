Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 13 ani din Bistrița Nasaud, comuna Maieru a murit, dupa un antrenament de fotbal. Copilului i s-a facut rau, iar echipajul medical l-a gasit in stop cardio-respirator. In ciuda eforturilor medicilor, in cele din urma au fost nevoiți sa declare decesul.

- Un copil in varsta de 13 ani din localitatea Maieru, Bistrița Nasaud, a decedat in urma unui antrenament de fotbal efectuat pe un teren de sport din comuna, in cauza fiind deschis dosar penal pentru ucidere din culpa. Citește și: Doctorita Roncea de la Spitalul Militar Pitesti a facut istorie in pandemie:…

- Un copil de 13 ani dintr-o localitate din județul Bistrița-Nasaud a murit dupa un antrenament de fotbal. Primarul comunei susține ca baiatul ar fi consumat mai multe doze cu bauturi energizante. Totul s-a petrecut miercuri seara, pe terenul de fotbal din localitatea Maieru. Edilul comunei ne-a spus…

- Un copil in varsta de 13 ani din localitatea Maieru a decedat in urma unui antrenament de fotbal efectuat pe un teren de sport din comuna, in cauza fiind deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, potrivit datelor furnizate joi Agerpres de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Construirea Centurii Comarnic a devenit un meci de ping-pong intre ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, și are toate șansele sa se transforme intr-o telenovela. Finalizarea Centurii Comarnic: Grindeanu-21 de luni, Dumitrescu-12…

- La inceputul lunii trecute, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a participat la inaugurarea lucrarilor pentru Centura Comarnic, dar, nici pana astazi nu exista autorizație de construire, nici macar pentru cele patru poduri. Adica, lucrarile au demarat fara respectarea prevederilor…

- Un document oficial al Parlamentului scoate in evidența o situație incredibila privind construirea centurii orașului Comarnic, prin care se demonstreaza, inca o data, ca ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, mai bifeaza o inaugurare electorala, fara sa aiba habar de realitate. Contre electorale…