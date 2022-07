Un băiat de 11 ani din Maramureș a murit înecat în piscină, în fața prietenilor săi Copilul de 11 ani din localitatea Ieud, județul Maramureș, a mers impreuna cu prietenii sai la o pensiune din localitate. La un moment dat cei care il insoțeau au vazut ca baiatul nu a mai ieșit din apa, iar trupul sau plutește pe fundul piscinei și au sunat imediat la 112 scrie publicația VasileDale. Tragedia a avut loc ieri in jurul orei 15:30. Se pare ca baiatul de 11 ani, alaturi de fratele lui și copiii proprietarului piscinei s-ar fi ințeles sa se intalneasca fara sa le spuna parinților. Oamenii din Ieud vorbesc ca apa fusese schimbata in piscina și ca ar fi fost rece. Copiii ar fi intrat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca o zi de foc in Romania. In 6 judete din nord-vestul tarii, temperaturile au atins un prag record: 42 de grade a fost temperatura resimtita la umbra. Un barbat a murit dupa ce i s-a facut rau pe strada. Medicii ne recomanda sa nu ne aventuram pe strazi la orele pranzului.

- Intr-o gospodarie din localitatea Gvozdova, raionul Florești, un barbat de 34 de ani a fost ucis de catre fratele sau. Tragedia s-a produs ieri, 28 iunie, transmite Știri.md . Ofițerul de presa al IP Florești, Ina Moscaliuc, a declarat ca oamenii legii au fost alertați la ora 08:50. „La fața locului,…

- Vantul și temperaturile ridicate din ultima perioada au format nori groși de praf roșiatic deasupra unei localitați din Maramureș. Oamenii care locuiesc in zona au ajuns la limita disperarii și spun ca respira aerul incarcat cu praf de steril de ani de zile, fara ca nimeni sa-i ajute. Iar in acest timp,…

- Un adolescent de 15 ani a murit in incercarea de a-și face un selfie, dupa ce s-a electrocutat. Tragedia a avut loc langa o cale ferata din Alba Iulia. Oamenii legii au intervenit de urgența, dar eforturile medicilor au fost in zadar. Inițial, minorul a fost gasit in stop-cardiorespirator de pompieri.

- Care este pericolul ascuns din piscinele verii? Medicii ne sfatuiesc sa fim atenți unde ne bucuram de clipe de relaxare in apa. Mulți romani adore sa se scalde și zilnic in zilele calduroase daca au posibilitatea. Copiii sunt cu siguranța unii din cei mai fericiți de deschiderea ștrandurilor, moment…

- Cel puțin 31 de persoane au murit sambata, in Nigeria, dupa ce mai multe persoane s-au imbulzit, a anunțat un purtator de cuvant al poliției. *ATENȚIE! VIDEOCLIPUL CONȚINE IMAGINI CARE VA POT AFECTA EMOȚIONAL! O inregistrare video realizata dupa incident arata oameni care zac morți pe jos, iar pe fundal…

- Cel puțin 31 de persoane au murit sambata, in Nigeria, dupa ce o biserica din statul Rivers a fost distrusa, a anunțat un purtator de cuvant al poliției. *ATENȚIE! VIDEOCLIPUL CONȚINE IMAGINI CARE VA POT AFECTA EMOȚIONAL! O inregistrare video realizata dupa incident arata oameni care zac morți pe jos,…

- Oamenii legii i-au reținut pe suspecții care ar fi impușcat mortal un barbat. Tragedia s-a produs in data de 23 mai. Poliția nu a oferit alte detalii, dar precizeaza ca va reveni cu informații.