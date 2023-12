Stiri pe aceeasi tema

- Un azil clandestin, in care sunt ingrijiți batrani și persoane cu handicap, descoperit de angajați ai AJPIS Alba in orașul Abrud, nu poate fi desființat pentru ca o instanța de judecata a interzis funcționarilor sa intre in imobilele vizate.

- Un barbat din Alba Iulia a profitat de neputința unei persoane cu handicap și i-a furat toți banii. A fost trimis in judecata Un barbat din Alba Iulia care a profitat de starea grava de sanatate a unei persoane și i-a burat banii din buzunar, va fi judecat pentru furt calificat. Este vorba despre un…

- Acțiuni extinse ale polițiștilor din Alba. Sute de persoane au fost legitimate Polițiștii și jandarmii din județul Alba au legitimat sute de persoane, sambata și au verificat un numar mare de vehicule. Motivul acțiunii a fost combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea…

- FOTO VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba, Cluj și Valcea: Polițiștii au descins la mai multe persoane banuite de talharie calificata FOTO VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba, Cluj și Valcea: Polițiștii au descins la mai multe persoane banuite de talharie calificata In cursul zilei de joi, 26 octombrie 2023, polițiștii…

- Continua acțiunile polițiștilor pe drumurile din Alba: Amenzi de peste 28.000 de lei, 6 permise reținute și sute de persoane verificate Continua acțiunile polițiștilor pe drumurile din Alba: Amenzi de peste 28.000 de lei, 6 permise reținute și sute de persoane verificate In cursul zilei de marți, 24…

- Autoritatile din judetul Constanta au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mai multe persoane s-au intoxicat cu solutie pentru acarieni, la Caminul de Batrani din Eforie Sud. Sapte varstnici au ajuns la spital, alti 20 fiind evacuati, anunța news.ro.”Persoane intoxicate la Caminul…

- Acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor pe drumurile din județul Alba: sute de mașini și persoane, verificate in trafic Polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat duminica, 8 octombrie, acțiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru…

- Rata șomajului, in Alba, in iulie, peste media naționala: Topul localitaților cu cei mai mulți oameni fara loc de munca Rata șomajului, in Alba, in iulie, peste media naționala: Topul localitaților cu cei mai mulți oameni fara loc de munca Numarul somerilor inregistrati la sfarsitul lunii iulie 2023…