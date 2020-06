Giulia Crișan lucreaza de 17 ani cu victimele violenței domestice și a povestit pentru Libertatea ce probleme apar pe parcursul rezolvarii unui caz, de la direcțiile de asistența sociala și protecția copilului și poliție, pana la procuratura și judecatorie. Avocatul incearca sa schimbe legea, dupa un caz in care un copil abuzat de parinte a fost obligat, in lipsa prelungirii ordinului de protecție, sa-și viziteze tatal abuzator.O instanța de judecata considera ca un copil de 13 ani a consimțit un act sexual cu un adult. O alta decide ca un criminal in serie trebuie eliberat din pușcarie fiindca…