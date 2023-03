„Compania TAROM informeaza ca din cauza unei urgente medicale a unuia dintre membrii echipajului de comanda, aeronava care efectua zborul RO 7673 pe ruta Timisoara-Hurghada a efectuat o aterizare de urgenta, conform procedurilor standard in astfel de situatii”, potrivit comunicatului de presa al companiei. Compania mentioneza ca la bord se aflau 184 de pasageri, iar siguranta acestora si a echipajului nu au fost puse in pericol nicio clipa. „Aeronava a ateriziat in conditii de maxima siguranta pe Aeroportul International Henri Coanda, iar pilotul a fost preluat de catre o echipa medicala”, conform…