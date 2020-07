Stiri pe aceeasi tema

- Un zbor Ryanair care zbura de la Cracovia la Dublin a fost fortat sa aterizeze pe Aeroportul Stansted de langa Londra dupa ce in toaleta a fost gasit un bilet care pretindea ca exista explozibili la bord, scrie BBC News, conform Mediafax.Zborul Ryanair nu a mai ajuns la Dublin si a fost deviat…

- La bordul avionului se aflau peste 160 de pasageri si membri ai echipajului. Zborul, cu plecare din Berlin in directia Atena, a fost redirectionat dupa ce a emis un semnal de ajutor in timp ce survola peninsula Halkidiki, in nordul tarii, a anuntat Agentia de Protectie Civila, potrivit Agerpres.Nu a…

- Un avion al companiei aeriene Ryanair, cu peste 160 de pasageri si membri ai echipajului la bord, a aterizat de urgenta vineri pe aeroportul din Salonic, in nordul Greciei, in urma unei alerte de incendiu, au anuntat autoritatile, informeaza AFP potrivit Agerpres. Zborul, cu plecare din Berlin in…

- Un eveniment special de celebrare a contribuției extraordinare adusa de comunitatea romaneasca din Marea Britanie in lupta impotriva pandemiei va fi organizat de Institutul Cultural Roman din Londra și Ambasada...

- O echipa formata din 42 de medici și asistenți medicali pleaca joi, pentru 15 zile, in Republica Moldova sa-ți ajute colegii in lupta cu COVID-19. La terminarea misiunii, 10 sisteme de izolare și transport al personalului contaminat vor fi donate de inisterul Apararii Naționale.Deplasarea…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, joi, proiectul de lege depus de PSD, pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni impotriva COVID-19. Toate partidele au sustinut proiectul, care a fost adoptat cu 312 voturi "pentru" si 4 abtineri. Camera Deputatilor este for decizional,…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, s-a aratat dezamagit de atitudinea unor concetațeni in legatura cu ceea ce s-a intamplat la Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” atitudine care a dus la defaimarea cele mai mari unitați spitalicești din județ. In opinia sa, prea ușor s-au…

- In timp ce autoritatile de la Chisinau solicita ajutor de la partenerii externi in lupta cu COVID-19, iar unii medici se plang ca nu sunt suficient de bine echipati sa faca fata pandemiei, compania aeriana „Ryanair” anunta ca a efectuat cu succes un zbor cargo de la Chisinau spre Varsovia, avand la…