Un avion militar a adus din Qatar materiale sanitare necesare campaniei de vaccinare

- O aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane a executat joi, 21 ianuarie, un zbor pentru aducerea, din Statul Qatar, a aproximativ cinci tone de materiale sanitare necesare campaniei de vaccinare constand in 500 de mii seringi de 1ml și 450 de mii seringi de 3ml, anunța MApN. Zborul…

Distribuirea echipamentelor va fi realizata cu mijloace de transport aflate in dotarea IGSU catre centrele de vaccinare comunitare

- O aeronava C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Romane a executat sambata, 16 ianuarie, un zbor pentru aducerea, in Romania, a unor materiale sanitare din Qatar necesare campaniei de vaccinare, constand in...

- Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul militar Valeriu Gheorghita a preciat ca strategia defineste si grupele de virsta si prioritatile, acestea fiind in primul rand lucratorii din sistemul de sanatate public si privat, ingrijitorii din centrele pentru bolnavii cu dizabilitati, crese…