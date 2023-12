Stiri pe aceeasi tema

- Operatiunile s-au reluat pe aeroportul din Geneva, inchis timp de mai multe ore din cauza unui avion privat care s-a impotmolit, anunta aeroportul pe site, relateaza AFP, scrie News.ro.Aeroportul din Geneva este al doilea cel mai important din Elvetia, dupa cel din Zurich, si este un hub important al…

- Aeroportul din Geneva este al doilea cel mai important din Elvetia, dupa cel din Zurich, si este un hub important al companiei low-cost Easy Jet. ”Din cauza unor conditii meteorologice nefavorabile in ultimele zile, terenul este intr-o stare de umiditate avansata. Un avion s-a impotmolit”, a anuntat…

- Au fost clipe de groaza la bordului unui avion plin de romani care se pregatea sa aterizeze pe aeroportul din Abruzzo, Italia. Aeronava a fost lovita de fulger cu scurt timp inainte de a atinge solul.Incidentul a avut loc pe aeroportul din Pesacra (Abruzzo). In cursul zilei, doua aeronave…

- Un avion de recunoaștere al Marinei SUA, cu noua membri ai echipajului la bord, s-a prabușit luni in apa in largul insulei Hawaii Oahu, dupa ce a depașit pista de aterizare de la o baza navala de acolo, au declarat oficialii militari, scrie CNN, transmite digi24.ro.

- Probleme pentru o aeronava a companiei TAROM. A suferit o pana in timpul aterizarii la Budapesta, una dintre pistele aeroportului a fost inchisa pana la ora 22:00. Nu au fost raportati raniți. O pista a aeroportului, blocata In timpul sau dupa aterizarea pe pista 31R (pista 2), anvelopa stanga a trenului…

- Un raton a provocat un blocaj de trafic pe Landesstrase 74 (L74), langa Solingen, landul Renania de Nord-Westfalia, dupa ce s-a „instalat” confortabil in mijlocul drumului, scrie Bild.Incidentul s-a petrecut joi, 19 octombrie. Animalul a fost raportat pe mijlocul drumului in jurul orei locale 8.30 și…

- Un autoturism de model Renault Clio, dat in urmarire internaționala de catre autoritațile franceze, a fost depistat in traficul transfrontalier. Incidentul s-a produs in noaptea de duminica, 15 octombrie, la Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni. „Pentru formalitațile de control al trecerii frontierei,…

- Un avion al companiei Ryanair care se pregatea sa decoleze s-a intors pe pista mergand spre terminal deoarece lipsea un pasager. Incidentul s-a produs pe aeroportul din Bordeaux, Franța, iar pasagerul era o persoana in scaun cu rotile.