- Doua persoane au fost ranite joi dupa ce un avion de vanatoare F-16 al armatei belgiene s-a lovit de o cladire, in timp ce se pregatea sa decoleze, la la baza aeriana militara Leeuwarden din Olanda, relateaza Associated Press. Incidentul a avut loc la inceputul unei misiuni a unui avion de tip F-16,…

- Rusia a tras cu muniție reala in Marea Neagra in paralel cu exercitiile militare desfasurate in aceeasi zona de Ucraina si tarile membre NATO, printre care și Romania. Rusia a protestat fata de aceste manevre militare in Marea Neagra. Flota rusa din Marea Neagra a anunțat astfel ca echipajele a doua…

- Avioane militare turce au atacat, miercuri, pozitii din nordul Irakului ale organizatiei separatiste Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), iar la sol actioneaza echipe ale fortelor speciale kurde, anunta Ministerul turc al Apararii, citat de agentia Associated Press. Armata turca a lansat…

- Armata rusa a anuntat luni ca a ucis "circa 200 de luptatori" in Siria in cursul unui bombardament aerian asupra unei baze adapostind "teroristi" la nord-est de orasul Palmira, noteaza AFP. "Dupa confirmarea de catre mai multe surse a localizarii tintelor teroriste, fortele aeriene ruse…