Un avion al companiei bieloruse Belavia, care a decolat miercuri de la Minsk spre Barcelona, s-a intors din drum dupa ce s-a invartit cateva zeci de minute in spațiul aerian al Belarusului, in apropiere de granița cu Polonia, unde urma sa intre in spațiul aerian al Uniunii Europene. Consiliul European a cerut blocarea accesului avioanelor bieloruse in spațiul aerian UE, dupa incidentul in urma caruia un avion Ryanair a fost deturnat spre Minsk, iar jurnalistul Roman Protasevici și prietena lui arestați.