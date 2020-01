Un avion de pasageri a efectuat o aterizare de urgenţă pe aeroportul din Novosibirsk, în centrul Rusiei Un avion de pasageri a efectuat, marti, o aterizare de urgenta pe aeroportul din Novosibirsk, in centrul Rusiei, anunta autoritatile ruse, citate de agentia Tass, anunța MEDIAFAX. Pilotii avionului de tip Embraer 170, apartinand companiei S7, au decis aterizarea de urgenta din cauza unei probleme tehnice. Citește și: Se bat cap in cap! A refuzat propunerea . La bordul aeronavei, care se indrepta spre Ekaterinburg, se aflau 77 de pasageri si membri ai echipajului. Avionul a aterizat in siguranta, au comunicat autoritatile aeronautice ruse, care ancheteaza incidentul. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

