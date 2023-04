Un avion cu 104 persoane evacuate din Sudan a aterizat pe aeroportul Eindhoven Un avion avand la bord 104 persoane evacuate din Sudan a aterizat pe aeroportul Eindhoven, in sudul Olandei, a anuntat marti seara Ministerul olandez de Externe, scrie AFP. Aceste persoane au fost evacuate initial spre Iordania inainte de a putea urca intr-un avion pentru Olanda. „Zborul dinspre Iordania cu 104 evacuati la bord tocmai a aterizat la Eindhoven”, a declarat ministrul olandez de externe, Wopke Hoekstra, pe site-ul ministerului, potrivit agerpres.ro . 104 persoane au fost evacuate din Sudan la Eindhoven, toate fiind acum in siguranța in Olanda dupa o perioada extrem de dificila Seful… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

