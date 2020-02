Un avion a iesit de pe pista si s-a rupt in trei la Istanbul. Bilantul: un mort si 157 raniti

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de linie s-a rupt in mod spectaculos in doua dupa ce a iesit de pe pista la aterizare miercuri pe aeroportul international din Istanbul. 179 de pasageri au fost raniti si trei au murit, a anuntat ministrul turc al sanatatii.

- Numarul persoanelor ucise in accidentul de avion de miercuri seara de la Istanbul a crescut la trei, a anuntat joi ministrul turc al sanatatii, Fahrettin Koca, citat de Reuters, dpa si AFP. Cei trei, toti cetateni turci, au murit la spital, iar alti 179 de oameni au fost raniti din cei 183 aflati la…

- Accident aviatic: Un avion s-a rupt in bucați pe pista aeroportului. Cel putin 120 de persoane de ranite Cel putin 120 de persoane au fost ranite miercuri, cand un avion de linie s-a rupt in trei si a luat foc dupa o iesire de pe pista pe aeroportul international Sabiha Gokcen din Istanbul, potrivit…

- Trei persoane și-au pierdut viețile, iar alte 179 au fost ranite, intre care trei sunt in stare grava, la Terapie Intensiva, dupa ce un avion de linie s-a rupt in doua dupa ce a ieșit de pe pista la aterizare, pe un aeroport din Istanbul, iar apoi a luat foc.

- Un avion de linie s-a rupt in mod spectaculos in doua dupa ce a iesit de pe pista la aterizare miercuri pe aeroportul international din Istanbul. Mai multe persoane au fost ranite, potrivit AFP. Ministrul turc al sanatatii a confirmat ca un cetatean turc a murit, potrivit BBC.

- UPDATE – Cel putin 52 de persoane au fost ranite miercuri, cand un avion de linie s-a rupt in trei si a luat foc dupa o iesire de pe pista pe aeroportul international Sabiha Gokcen din Istanbul, au anuntat autoritatile locale turce, relateaza AFP si Reuters. ‘Ambulantele noastre au transportat 52 de…

- Un avion de linie s-a rupt in mod spectaculos in doua dupa ce a iesit de pe pista la aterizare miercuri pe aeroportul international din Istanbul. Mai multe persoane au fost ranite, potrivit AFP .

- Un avion de linie s-a prabușit, miercuri, dupa ce a aterizat în afara pistei în Istanbul, relateaza mass-media turca, scrie AFP. Înca nu sunt informații privind victimele. A passenger plane has overrun runway at Sabiha Gokcen airport in Istanbul, Turkey. Apparent footage…