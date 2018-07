In aceasta dimineața, in jurul orei 04.58, Detasamentul de pompieri Zalau a fost solicitat sa intervina la un incendiu izbucnit la un autoturism aflat in localitatea Hereclean. Cauza probabila a fost utilizarea intentionata a unei surse de aprindere de catre o persoana neidentificata pentru a genera incendiul. Din nefericire autoturismul a ars in totalitate. foto Arhiva The post Un autoturism a ars in Hereclean appeared first on Salaj News .