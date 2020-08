Un automobilist circulă pe drumurile naționale după cum dorește el (VIDEO) Pe un grup de pe o rețea de socializare a fost publicat un filmuleț video in care se poate observa cum un automobilist circula pe contrasens pe traseu Hancești-Chișinau, transmite echipa.md. Cu toate acestea el nu este in depașire incat marcajul rutier interzice acest fapt prin linia continua neintrerupta. Potrivit martorului ocular, pe acest traseu se intilnesc des astfel de incalcari și spera ca Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

