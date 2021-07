Stiri pe aceeasi tema

- Un accident ingrozitor s-a produs pe o autostrada din Croația dupa ce un autobuz s-a rasturnat. Cel puțin zece oameni au murit, iar alți 45 au fost raniți. Autobuzul mergea din orașul german Frankfurt catre capitala Kosovo, Priștina. Șoferul a pierdut controlul, iar autobuzul a ieșit de pe șosea și…

- Cel putin zece persoane au murit si 45 au fost ranite intr-un accident rutier produs duminica dimineata devreme pe o autostrada din Croatia, a anuntat politia, transmit MIA, AFP si DPA. In accident a fost implicat un autobuz ce asigura o cursa regulata din orasul german Frankfurt catre capitala Kosovo,…

- 15 persoane au fost implicate duminica dimineața intr-un grav accident auto pe DN2 Bacau-Adjud. Cel puțin cinci persoane, dintre care doi minori, au decedat iar alte doua sunt in stare grava dupa ce un microbuz și un autobuz s-au ciocnit. Conform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției…

- Armata etiopiana a lansat marți un atac aerian asupra pieței din orașul Togoga din Tigray. Un bilanț revizuit, publicat joi de The Guardian, prezinta 64 de persoane ucise și alte 180 ranite.Purtatorul de cuvant al armatei susține rebelii au fost ținta atacului și nu populația civila.„Nu acceptam ca…

- Explozia a avut loc in jurul orei 6:30 in provincia Hubei din China. Autoritațile au intervenit și au reușit sa salveze 100 de persoane dintre daramaturi, dintre care 37 aveau rani gravei.Totuși, 11 persoane au murit dupa explozie insa bilanțul ar putea crește deoarece autoritațile inca mai cauta victime…

- Doua persoane au murit in urma unui accident in care au fost implicate un microbuz cu copii si un autoturism. Mai multii copii au fost raniti și transportați la spital, relateaza News.ro.„Pe DN 71 Targoviste-Sinaia, in apropierea localitatii Aninoasa, judetul Dambovita, a avut loc o coliziune intre…

- Cel putin 30 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite intr-un accident de tren produs luni in sudul Pakistanului, potrivit politiei locale, conform Agerpres. Potrivit unui responsabil al Pakistan Railways, trenul care venea din Karachi a deraiat langa Daharki, in nordul provinciei Sindh,…

- Cel putin 20 persoane si-au pierdut viata si alte 70 au fost ranite dupa ce un pod pe care circula un tren de metrou cu mai multe vagoane in Ciudad de Mexico s-a prabusit peste o artera rutiera in cursul serii de luni, transmit Reuters si EFE, citate de stiri.tvr.ro. Imagini difuzate de postul local…