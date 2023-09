Un autobuz plini de liceeni a ieșit de pe autostrada și s-a rasturnat intr-o vale, in statul New York. Cel puțin o persoana a murit, iar alte 46 au fost ranite, informeaza autoritațile. Persoana ucisa era un adult, potrivit filialei NBC din New York, citand o sursa anonima, familiara cu situația, relateaza Reuters. Accidentul a […] Articolul Un autobuz plin de liceeni s-a rastunat intr-o rapa, in statul New York. Cel puțin un mort și 46 de raniți apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .