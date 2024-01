Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din Satu Mare investigheaza un cetațean austriac care a fost depistat cu un permis de conducere fals, purtand insemnele autoritaților din Cehia, in timpul controlului de frontiera. Duminica, 28 ianuarie, in jurul orei 18.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu…

- Politistii de frontiera maramureșeni cerceteaza un cetațean roman, care s-a prezentat la controlul de frontiera, in calitate de șofer, deși avea dreptul de a conduce suspendat. In data de 26 ianuarie a.c., in jurul orei 11.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, județul Maramureș,…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat, la ieșirea din țara, un permis de conducere fals, cu insemnele autoritaților din R. Moldova, prezentat la control de catre un cetațean moldovean. Azi-noapte, in jurul orei 03.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a ieși din țara…

- Polițiștii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului, nu au permis intrarea in țara a doua mijloace de transport incarcate cu peste 30 de tone de deșeuri provenite din Austria. Vineri, 05 ianuarie a.c., in jurul orei 08.00, in…

- Polițiștii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului nu au permis intrarea in țara a unui mijloc de transport incarcat cu peste 17 tone de deșeuri (textile) provenite din Spania. Marți, 12 decembrie a.c., in jurul orei 06.00,…

- Un cetațean roman și altul ucrainean sunt cercetați de polițiștii de frontiera satmareni dupa ce la controlul de frontiera aceștia au prezentat permise de conducere false, avand insemnele autoritaților romane și ucrainene. In Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in Romania,…

- Polițiștii de frontiera satmareni au reținut la intrarea in țara un cetațean roman care avea emisa pe numele sau, de catre Judecatoria Radauți, o sentința judecatoreasca de internare intr-un centru educativ. In 12 noiembrie, la primele ore ale dimineții, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a…

- Polițiștii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean roman care la ieșirea din țara a prezentat un certificat ITP fals. Miercuri, 08 noiembrie a.c., in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul…