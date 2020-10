Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara, in jurul orei 21.00, un jandarm a ieșit pentru o plimbare, iar in timp ce se deplasa pe bulevardul Oituz din municipiul Onești, in dreptul blocului nr.16, a auzit un zgomot puternic de geam spart. Experiența de om al legii și devotamentul fața de nevoile semenilor l-au facut pe Claudiu sa…

- Și astazi sindicaliștii din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Bacau au ieșit in strada pentru a trage un semnal de alarma cu privire la faptul ca nu și-au primit drepturile salariale pentru luna septembrie! “Impreuna cu presedintele ales al Consiliului Județean Bacau,…

- Zilele trecute m-am plimbat cu domnul Neagu Udroiu prin toata lumea. Ziaristul a fost un adevarat globe-trotteur, care a ajuns in multe locuri de pe mapamond, in cateva continente, țari, capitale, unde a intalnit mari personalitați ale vieții social-politice sau culturale. Și ca ambasador, in Finlanda…

- Bucovineanul indatorat culturii Vorbim aici despre Dimitrie Vatamaniuc (25 sept. 1920, Sucevita, jud. Suceava – 4 iul. 2018, Bucuresti), carturar care si-a legat numele mai intai de creatia literara (a debutat cu nuvela „Intre primari”, in 1943, publicata de ziarul „Bucovina” din Cernauti), apoi de…

- Recitesc un fragment din ,,Omul recent”, cartea lui Horia-Roman Patapievici, aparuta recent intr-o noua ediție, cu ilustrații ale pictorului Mircea Cantor, frumoase și foarte sugestive, oprindu-ma la urmatorul paragraf : ,,Viitorul e sumbru. El aparține omului instinctual, egoist cu ferocitate, indragostit…

- Artistul bacauan Duyn, pe numele sau din buletin Dorin Constantin Apetri, in varsta de 32 de ani, a lansat de curand piesa „Ultimul gand”, piesa ce beneficiaza de un videoclip cu mare priza la public. „Am inceput sa fac muzica in anul 2010, mai exact, am inceput sa scriu versuri, sa le potrivesc pe…

- La Inspectoratul Școlar Județean Bacau s-a intrunit luni, 17 august, consiliul de administrație prin care s-a aprobat detașarea in interesul invațamantului a directorilor și directorilor adjuncți pe posturile ramase neocupate in urma concursului care a avut loc in urma cu trei ani, conform calendarului…

- Urmare a testarilor efectuate in contextul aplicarii metodologiei de supraveghere a COVID-19, Direcția de Sanatate Publica ne-a transmis, la solicitarea noastra, ca la nivelul județului Bacau (in Moinești, n.r.) in data de 08 august 2020 a fost identificata evoluția unui focar (30 cazuri confirmate)…