Un atac armat a făcut cel puțin cinci răniți în nord-estul Franței Un atac armat s-a soldat cu cel putin cinci raniti, dintre care trei grav, sambata in nord-estul Franței, in Villerupt si intr-o comuna invecinata, in apropiere de granita cu Luxemburg, potrivit autoritatilor, informeaza AFP. Un barbat cu gluga a tras dintr-un vehicul inainte sa fuga, a declarat pentru AFP Guillaume Petitclair, viceprimarul orasului Villerupt din departamentul Meurthe-et-Moselle. Trei raniti au fost internati in regim de urgenta, unul dintre ei cu prognostic foarte rezervat, potrivit agerpres.ro . Incidentul ar putea avea legatura cu traficul de droguri, ceea ce urmeaza sa fie… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de 14 ani a comis un adevarat masacru in Serbia, intr-o școala din capitala țarii, Belgrad. Miercuri dimineața, baiatul de 14 ani a impușcat mortal opt elevi și pe unul dintre paznicii din școala. Alte șapte persoane sunt ranite. Autorul crimelor a fost reținut de polițiști. Se pare ca el era…

- Ivan Gheșev, procurorul șef al Bulgariei, a fost tentativa unui asasinat! Persoana in cauza a scapat fara vreo rana, asta dupa explozia unui dispozitiv la trecerea masinii sale oficiale. Secretarul general in Ministerul de Interne, Petar Todorov, a menționat ca nu a fost nimeni ranit. Incidentul s-a…

- Imaginile video arata pasageri din autoturisme, autocare și camioane la Dover, cozi lungi. Dover este cel mai apropiat port englezesc de Franța și se aglomereaza in momentul in care incepe vacanța de Paște. Calatorii frustrați s-au plans de lipsa de informații: „Nu ni s-a spus absolut nimic. Am verificat…

- Guvernul francez are un dialog in desfașurare cu sindicatele cu privire la planurile de schimbare a sistemului de pensii și de creștere a varstei de pensionare, a declarat președintele Emmanuel Macron joi (30 martie), in timp ce se confrunta cu proteste ample impotriva reformei planificate. „Exista…

- Protestatarii ce se opun reformei pensiilor au blocat terminalul aeroportului din Paris. Muncitorii francezi suparați de creșterea varstei de pensionare au blocat accesul la un terminal de pe aeroportul Paris Roissy-Charles De Gaulle joi (23 martie) in cadrul unei zile de proteste la nivel național,…

- Papa Francisc le-a urat sambata „bun venit” miilor de refugiați adusi in Europa de organizatii crestine pe „culoare umanitare”, recunoscandu-le dorinta de a „trai liberi de frica si insecuritate”, relateaza AFP. Suveranul Pontif le-a multumit intr-o audienta la Vatican organizatiilor care i-au ajutat…

- O femeie de 30 de ani și, apoi, un polițist au fost atacați cu cuțitul, in fața Garii de Nord din București. Incidentul s-a produs in dimineața zilei de 28 februarie 2023. Agresorul ar fi un barbat de 52 de ani. Acesta a atacat-o cu cuțitul mai intai pe femeie, fara ca, anterior, sa fi existat o cearta…

- Presedintele sirian, Bashar al-Assad, a fost de acord sa deschida doua noi puncte de trecere a frontierei dintre Turcia si nord-vestul Siriei pentru trei luni pentru trecerea ajutorului umanitar acordat victimelor cutremurului, a anuntat luni secretarul general al ONU, Antonio Guterres, relateaza AFP.…