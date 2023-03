Un asteroid masiv va trece periculos de aproape de Pământ, în weekend. Unde poate fi văzut cu binoclul Un asteroid masiv va trece aproape de Pamant in acest final de saptamana. Experții spun ca acesta va putea fi urmarit inclusiv cu binoclul de pe anumite zone de pe glob de pasionați, pentru ca va calatori la o distanța foarte mica de planeta noastra. Un asteroid masiv va trece aproape de Pamant Asteroidul se suficient de mare pentru a distruge un oraș , insa va trece intre orbitele Pamantului și Lunii in acest final de saptamana, insa le va rata pe amandoua și nu va produce nicio dauna semnificativa. Conform BBC, acest asteroid a fost botezat 2023 DZ2 și a fost descoperit in urma cu o luna. Asteroidul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

