Un asteroid de marimea unui zgarie-nori va trece aproape de Pamant in aceasta saptamana, dar nu va reprezenta o amenințare reala pentru planeta noastra. Asteroidul in cauza este cunoscut sub numele de Asteroid 1994 XD și a fost descoperit in 1994 de catre grupul Spacewatch de la Observatorul Kitt Peak din Arizona. Se așteapta ca asteroidul sa treaca la o distanța de aproximativ 2 milioane de kilometri de Pamant luni, 12 iunie, in jurul orei 21:00 ET, anunța bgr.com.

Acum, 2 milioane de kilometri s-ar putea sa nu sune foarte aproape. Și, dupa toate calculele, este de aproximativ opt ori mai mare…