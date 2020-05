Un asistent de pe un elicopter SMURD, chemat să-și salveze fiul de patru ani. Intervenție dramatică în Timiș Un angajat al SMURD care deservește ambulanța aeriana a avut un șoc sambata, 23 mai, dupa ce a fost solicitat sa intervina la un accident de circulație petrecut la cațiva kilometri de Lugoj (Timiș), a scris lugojinfo.ro.Serviciile de urgența au fost anunțate ca in localitatea Fardea un baiețel de 4 ani a fost lovit de o mașina.Maai multe echipaje de poliție și salvare au mers la locul indicat prin apelul de la 112, iar personalul medical a stabilit ca baiatul trebuie transportat de urgența la spital.Avand in vedere varsta pacientului, dar și posibilele probleme ivite in urma impactului cu mașina,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

