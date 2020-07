Un ardelean si un matematician in tren Un ardelean și un matematician in tren. Dupa un timp, trec pe langa o stana. Ardeleanul: 1,2,3,4,… 425 de oi! Se uita și matematicianul, scoate un pix și o foaie, calculeaza… nimic. Dupa o ora, mai trec pe langa o stana. Ardeleanul: 1,2,3,4,5,6,… 281 de oi. Matematicianul scoate notebook-ul, calculeaza, nimic! Dupa alte cateva ore trec pe langa alta stana. Ardeleanul: 1,2,3,4,5… 892 de oi. Matematicianul scoate mobilul, suna un prieten, se conecteaza la internet, cauta, da mail-uri… nimic! – Domnule, nu va suparati, dar eu sunt matematician, membru al Academiei, cu diplome multe, comunicari, etc.… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

