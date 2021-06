Un apropiat al clanului Caran, vizat de o anchetă a Poliției Miercuri dimineața are loc o percheziție domiciliara in București, la un barbat banuit de savarșirea infracțiunii de șantaj. Conform surselor judiciare, ar fi vorba despre un apropiat al clanului Caran. „La aceasta ora, polițiști ai Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Poliției Capitalei sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au pus in aplicare un mandat de percheziție domiciliara in București la un barbat banuit de savarșirea infracțiunii de șantaj”, transmite Poliția Capitalei. Acesta ar fi constrans pe un barbat și pe membrii familiei acestuia, sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

