- UPDATE: Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme care se deplasau in aceeași direcție, Brașov catre Buzau. La volanul acestora se aflau doua șoferițe: una in varsta de 26 de ani, din București, iar cealalta in varsta de 53 de ani, din Siriu.…

- Banel Nicolița a spus „adio” carierei de jucator profesionist la doar 31 de ani și regreta enorm ca a luat aceasta decizie. Fostul fotbalist al naționalei a acordat un interviu emoționant pentru ego.ro in care a vorbit despre cariera lui, dar și despre dramele care i-au „macinat” viața. „Lecție de viața”…

- Laura Piroș este invațatoare de 27 de ani și astazi preda la Școala Gimnaziala nr. 6 Iacob Mureșianu din Brașov prin metode moderne combinate cu cele clasice și prin joc. Intr-un interviu pentru Școala 9, povestește și cum iși ajuta colegii nou-intrați in sistem sa se adapteze la catedra. A vrut sa…

- In ziua de 18 Iulie 2022, la ora 02:04:31 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.1, la adancimea de 81km. Intensitate: II Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km E de Brasov, 90km S de Bacau, 105km NE de Ploiesti,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs, sambata, in jurul orei 10.30, in vestul Romaniei.. „In ziua de 16.07.2022, 10:39:24 (ora Romaniei), s-a produs in Translivania, Hunedoara un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adancimea de 5 km”, conform INFP. Cutremurul s-a produs la 86km sud-vest…

- Romania este a doua cea mai mare piata de retail din lume pentru Revolut, dupa Marea Britanie, cu o rata de penetrare de 26% in randul populatiei active, la nivel national. Populatia ocupata a Romaniei era de 7,7 milioane persoane, la 1 ianuarie 2022. Bucuresti este primul oras Revolut din UE, iar 1…