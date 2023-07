Stiri pe aceeasi tema

- Internaționalul moldovean Dumitru Celeadnic a semnat un contract cu echipa Poli Iași, Romania. Portarul cu meci in Champions League in CV s-a transferat de la campioana Moldovei, Sheriff Tiraspol, unde a jucat in ultimii 4 ani. Celeadnic va evolua la nou-promovata in Superliga romaneasca in urmatorii…

- Selectionerul nationalei de tineret a Romaniei, Emil Sandoi, a declarat, marti seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul partidei cu Croatia, scor 0-0, ca aceasta editie a Campionatului European Under 21, gazduit de Romania si Georgia, a fost o sarbatoare trista a fotbalului romanesc. Asta…

- Romania U21 a remizat in ultimul meci de la EURO 2023, scor 0-0 impotriva Croației U21. Selecționerul Emil Sandoi a dat de ințeles ca nu va continua pe banca „tricolorilor” și a gasit mai multe probleme in fotbalul romanesc. Intrebat despre viitorul lui pe banca reprezentativei de „tineret”, Emil Sandoi…

- Marius Șumudica (52 de ani), acum antrenor la Al Raed, in Arabia Saudita, a numit cele 3 echipe din campionatul romanesc cu care ar semna: Rapid, CS Universitatea sau Petrolul. De la desparțirea de Astra, pe care a facut-o campioana in 2016, Șumudica a mai avut o singura experiența in Romania, un scurt…

- Tehnicianul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca la echipa este acum poate cea mai rea stare din mandatul sau la gruparea clujeana. "Nu e o situatie prea buna pentru CFR, prima oara in ultimii ani cand echipa nu mai are sanse matematice la titlu cu doua…

- Universitatea Craiova și Farul Constanța se intalnesc sambata, 13 mai, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in etapa 8 a play-off-ului Superligii. Antrenorul Farului Constanta , Gica Hagi, a afirmat, astazi, intr-o conferinta de presa, ca stie foarte bine spiritul oltenesc. El considera ca…

- Kyros Vassaras (57 de ani), președintele CCA, a spus ca nu iși da demisia, in ciuda faptului ca apar greșeli de arbitraj din ce in ce mai evidente in meciurile din Superliga. Miercuri, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, i-a cerut grecului sa plece, spunand ca grecul iși bate joc de fotbalul romanes.…

- Cei peste 2000 de spectatori care au trecut peste o noua programare execrabila a Stelei in timpul saptamanii la o ora imposibila, și au mers in Ghencea, au avut parte de un spectacol pe cinste. Poli Iași a inceput meciul in forța și chiar in primul minut a ratat șansa a inscrie, dupa ce Hlistei, […]…