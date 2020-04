Stiri pe aceeasi tema

- Pentru conducerea Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Balaceanca, din comuna Cernica, protejarea pacienților și a angajaților de infecția Covid-19 este prioritara in aceasta perioada. Iata ce masuri au fost luate in ședința de Consiliu medical pentru prevenirea apariției cazurilor de Covid-19…

- Un angajat al combinatului Liberty Galati a fost confirmat cu COVID-19, barbatul avand o forma usoara de boala. La combinat au fost luate masuri suplimentare de protejare a angajatilor, anunța news.ro.Potrivit autoritatilor galatene, este vorba despre un barbat care ar fi contractat virusul…

- Trei noi cazuri de pompieri infectați cu coronavirus in București. Este vorba de doi pompieri din cadrul Detașamentului Morarilor și inca un caz la Garda de Pompieri Pache Protopopescu, potrivit unor surse ale ziarului Libertatea. ISU a confirmat faptul ca exista persoane bolnave, insa nu a precizat…

- Ministerul Justitiei a anuntat, luni, ca incepand de marti va intra in regim de telemunca, dupa ce un al treilea angajat a fost confirmat cu noul coronavirus."Incepand de marti, Ministerul Justitiei va intra in regim de telemunca pana in data de 21 aprilie, in urma confirmarii unui al treilea…

- Numarul firmelor radiate a scazut in primele doua luni din 2020 cu 25,82%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, ajungand la 10.052, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 1.397 firme…

- Primaria din Bran și-a suspendat activitatea dupa ce primarul a fost confirmat cu coronavirus.Nicolae Nila a fost testat pozitiv pentru coronavirus, sambata. Imediat edilul a fost plasat in carantina, iar toți angajații au fost plasați in autoizolare. Citește și: Lidl, mutare…

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a declarat ca barbatul de 52 de ani, diagnosticat miercuri cu coronavirus a fost plecat in Piatra Neamt la inceputul lunii martie, fiind insotit de fiica sa, care locuieste in judetul Ilfov. El este asistent medical in cadrul Spitalului Judetean Constanta…

- Se inmulțește numarul cazurilor de infectare cu coronavirus in Europa. Italia, țara cea mai grav afectata, anunța 11 decese și 325 de contaminari. Din Italia, COVID-19 a ajuns pana acum in șapte țari europene: Franța, Elveția, Germania, Austria, Spania Croația și Grecia.